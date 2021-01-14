Европейские индексы - 13-01-21
МОСКВА, 14 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.11% и составил 13939.71 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.21% и составил 5662.67 пункта, британский FTSE снизился на 0.13% и составил 6745.52 пункта, а российский RTSI вырос на 0.12% и составил 1486.77 пункта.
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