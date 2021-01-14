Что подсказывают уроки прошлого? У нас всегда были такие прецеденты

ЕРЕВАН, 14 ЯНВАРЯ, Айастани Анрапетутюн / АРМЕНПРЕСС. Прошло почти 30 лет со времени чудовищной расправы над армянами в Баку со стороны азербайджанских властей, продлившейся ровно неделю (13-19 января), но те кошмарные дни никогда не исчезают в памяти очевидцев, людей, переживших резню. В результате трагедии погибли тысячи армянских семей, которые были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в разных частях света.

К сожалению, как и в Сумгаите, в этом и других азербайджанских населенных пунктах развязанная руководством страны цепочка преступлений, которую однозначно следует квалифицировать как геноцид, не получила правовой оценки со стороны международного сообщества. Воспользовавшись «вседозволенностью», преступник до сих пор не пытается отказаться от своего старого почерка. Отвратительно, когда ятаган ненависти к армянству продолжает сотрясать президент Азербайджана, по подстрекательству которого азербайджанские бандиты сеют хаос в перемещенных поселениях Арцаха, оскверняя святилища.

Представленные ниже читателям «Айастани Анрапетутюн» подробности публикации подтверждают долгосрочные намерения наших соседей, которые «далеко идут». Так что у нас всегда были прецеденты...

Я написал эту историю более полувека назад во время встреч с одним из главных героев, Альбертом Даниеляном (Джага). Наверное, мало кто из очевидцев помнит подробности события 3 июня 1966 года, потрясшего нечеловеческой жестокостью не только Нагорный Карабах, но и весь Советский Союз. А инцидент, вокруг которого потом развернулись события, произошел в одном из населенных пунктов Арцаха, это один из классических примеров яркого проявления «дружбы и интернационализма» азербайджанцев...

Родившийся и выросший в селе Гарадаглы, Аршад Мамедов был назначен директором школы в Куропаткино и осуществлял истребление «гяуров», “братаясь” с жителями соседнего Бердашена. Точно неизвестно, сколько армян было зверски разграблено в разных населенных пунктах по его прямому указанию (это позже выяснилось в ходе предварительного расследования). Но нельзя отрицать, что число детей, среди них был довольно большим. С присущей туркам лестью, завоевав доверие Беника Мовсисяна из Бердашена, Аршад часто бывал в его доме, участвовал в банкетных столах, «по-братски» поднимал бокал и пил тост за «дружбу». Затем он поклялся Аллахом, что не отличает детей Беника от своих детей...

Семилетний Нельсон ехал на велосипеде посреди деревни, когда Аршад вместе со своим двоюродным братом Аламшадом появился в машине и пригласил ребенка к себе. «Хочешь сесть в машину дяди Аршада?» Через несколько минут они были в районе Куропаткино. Получив задание Аршада, который уже уехал в деревню, Аламшад зверски зарезал ребенка. Затем, в качестве доказательства, отнес Аршаду окровавленную одежду ребенка. А чтобы скрыть следы убийства, преступник хитроумно доставил расчлененный труп ребенка в Бердашен, чтобы родственники погибшего могли найти своего врага в собственном селе. Вечером после долгих поисков односельчане нашли тело Нельсона в колодце. Необычный растерянный взгляд Аршада в толпе вызвал подозрение у родственников Беника Мовсисяна еще до того, как Мартунинский районный отдел полиции начал поиск убийц, и его вместе с Аламшадом доставили в изолятор. Когда преступление было полностью подтверждено в ходе расследования, было арестовано и третье лицо, подозреваемое в убийстве, Зохраб. Против всех троих возбуждено уголовное дело.

День судебного заседания был уже определен. Вызванная из Кировабада судья, россиянка средних лет, хорошо знала подробности уголовного дела и с возмущением объявила, что всех троих следует казнить. И убийцы, опасаясь, выражают недоверие судье. Вскоре с вмешательством азербайджанской элиты, где ранее оказались родственники А.Мамедова, судья и прокурор командируются в Степанакерт из Баку. 3 июня 1967 года, в летнем кинотеатре, расположенном в районе городского парка имени Н.Степаняна, проходит суд над убийцами. Все с нетерпением ждали приговора. Ставленники Баку заранее дали понять убийцам, чтобы они не признались в своих преступлениях во время заседания. И наглость последних еще больше разозлило людей. Толпа взорвалась, когда огласили приговор. Организатор убийства Аршад был приговорен к 15, а Зохраб - к одному году тюрьмы. Только Аламшад был приговорен к расстрелу. Люди с трудом сдерживали гнев по поводу несправедливого приговора. В этот момент жена Аршада, сидящая в первых рядах, нагло повернулась к мужу. «Аршад, не бойся. Я не позволю тебе и 5 дней сидеть в тюрьме. Отдам 5 килограммов золота и выпущу»…

"Кровь от гнева ударила мне в голову и я уже не мог сидеть на месте, - вспоминает Альберт Даниелян. - Мы все были уверены, что судье и прокурору дали взятку». Охранники, предчувствуя, что атмосфера постепенно накаляется, требуют дополнительных сил извне. Обойдя полицию, мне удалось выйти на сцену, схватить кувшин с водой на столе и сильно ударить судью по голове. Последний потерял сознание. Охранники смешивались друг с другом и стреляли в воздух, чтобы запугать людей, требуя покинуть зал. Полиции удалось увести судью и прокурора и на черной «Волге» увезти их в гостиницу. До этого мы в кузове машины установили взрывное устройство. Мощный взрыв взорвал “Волгу” у ступенек гостиницы. К сожалению, несколько секунд назад негодяям удалось выбраться из машины…

Вскоре стало известно, что судья и прокурор, покровительствовавшие убийцам, были арестованы и доставлены в службу безопасности по распоряжению Генпрокуратуры СССР. Поток жителей Степанакерта в городской парк не утихал. Охранникам не удавалось переместить преступников из зала в камеру. Ребята хватают в руки два автомата и бросаются в комнату, где держали Аршада и Аламшада, расстреливая их... А когда тела убийц поместили в машину, где находился и Зограб, Альберту Даниеляну, Ермаку Аракеляну, Бенику Мовсисяну, Джону Оганову, Эрнесту Амбарцумяну и Артюше Асрибабаяну удается перевернуть машину, залить бензином и поджечь.

На следующий день по указанию властей Азербайджана фигуранты «черного списка» были задержаны полицией и Службой национальной безопасности и немедленно переведены в Баку, где, конечно же, подверглись жестоким пыткам.

- Гейдар Алиев в то время был главой КГБ, - продолжает вспоминать кошмарные дни Альберт Даниелян. - На одном из допросов он лично присутствовал и, не скрывая своей ненависти к армянам, громко заявил, что за преднамеренное убийство азербайджанцев нас должны расстрелять. Затем он подошел ко мне и приказал встать. «Вы хотели отомстить, не так ли?… Скоро вы, армяне, почувствуете, как невинных людей сжигают заживо на костре», - презрительно сказал он и, приставив пистолет ко лбу, добавил: «Говорят, ты был одним из организаторов, верно? Я выстрелю тебе в лоб сразу десятью пулями, чтобы ты понял, как мучаются при смерти».

Во дворце Дзержинского в Баку, где проходил суд, Альберта обвинили в том, что он был как организатором, так и исполнителем умышленного убийства. Когда азербайджанский судья зачитал приговор и тут же надел железные наручники на руки Альберта, судья добавил: «Альберта Даниеляна приговорили к расстрелу, чтобы он больше не улыбался»…

Более двух десятков человек, обвиняемых по «делу Аршада» (отец Нельсона, Беник Мовсисян, родственники и односельчане) были отправлены в российские холодные и влажные (в том числе сибирские) тюрьмы, где некоторые просуществовали недолго… А приговор Бенику, Альберту, Джону, Артюше по распоряжению Генерального секретаря ЦК КПСС Л. Брежнева 19 января 1969 года заменен на 15 лет лишения свободы.

«Моя мама приехала в Москву из Степанакерта, отправляя письма и телеграммы в Кремль и ожидая справедливости», - с гордостью сказал Альберт. Там она сумела встретиться с должностными и авторитетными лицами, в том числе с Председателем Верховного Совета СССР Микояном, маршалом Будённым, Генеральным прокурором СССР Руденко, а перед отъездом в Москву она посетила Его Святейшество Вазгена и получила его патриаршье благословение. Я до сих пор удивляюсь, как в простой деревенской армянке соединилось столько мужества, воли и силы веры, как мощной силы… И нам чудом удалось вырваться из когтей смерти…

Далее наш разговор с Альбертом идет вокруг освободительной войны Арцаха, в которой он также принимал активное участие вместе со своими четырьмя братьями. - Когда я вернулся домой из тюрьмы, - так обобщает свою речь Альберт Даниелян, - мне было 34 года... не надо было отчаиваться, хотя, не зная о реальности, в Степанакерте не мало кто смотрел на меня с осуждением... по предложению матери женился, стал хозяином семьи… У меня трое детей и столько же внуков. Как и многие, как армянин, движимый достоинством, я просто взял на себя свою долю мести убийцам...

Из-за волнения и боли потери Альберт не смог обойти и 1990 год. Его родственников, зверски убитых азербайджанцами во время резни в Баку. Сотни ни в чем не повинных людей были жестоко разграблены и насильственно изгнаны из своих постоянных домов, бросив свои дома и имущество. «Я убит горем от боли и кошмара потери, когда я вспоминаю, что семья моего брата Арсена не успела покинуть город и была убита турецкой бандой во время бегства. Моя мать не смогла вынести этого горя и внезапно умерла всего несколько дней спустя. Так что турок никогда не меняет своего почерка вы должны проявлять бдительность, чтобы сдерживать его, и всегда держать дубину (сегодня это оружие) в руке».

Он также передал этот совет своим сыновьям, которые являются солдатами Армии обороны и волей судьбы вместе со своими друзьями участвовали в войне, развязанной Азербайджаном и Турцией 27 сентября.

Старший из них, Авель, героически погиб в бою, и всего через 36 дней после прекращения огня измученное тело было найдено и захоронено в Ераблуре...

Давид Микаелян

Степанакерт