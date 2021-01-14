ЕРЕВАН, 14 ЯНВАРЯ, Айастани Анрапетутюн / АРМЕНПРЕСС. «В Турции активизируются различные проявления пантюркистской политической ориентации. Это обусловлено как внутренним, так и внешним спросом. В интервью газете "Айастани Анрапетутюн" научный руководитель Института востоковедения академик Рубен Сафрастян сказал, что во внутренней политике это обусловлено, прежде всего, тем, что союзником партии "Справедливость и развитие" является партия "Националистическое движение". Турецкие СМИ пишут, что турецкий политический ветеран и давний лидер националистического движения Девлет Бахчели имеет большое влияние на Эрдогана. Во внешней политике в Турции активизируется пантюркистское направление. Это проявляется как в использовании мягкой силы, так и в военной сфере. Помимо пантюркистской ориентации, внешняя политика Турции также усилила панисламистский характер. Турция активно стремится стать лидером исламского мира.

По словам Сафрастяна, здесь есть интересные новые разработки, о которых, к сожалению, мы мало говорим. В частности, под эгидой Эрдогана была создана концепция - «Африка» (Азия и Африка), которая направлена на укрепление сотрудничества между исламскими странами. Это 61 исламская страна из Азии и Африки. В этом направлении уже предприняты шаги, такие как создание исламской конфедерации со столицей в Стамбуле».

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