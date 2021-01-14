ЕРЕВАН, 14 ЯНВАРЯ, Айастани Анрапетутюн/ АРМЕНПРЕСС. «Что мешает нам сформировать группу из множества реалистичных предложений, чтобы двигаться вперед быстро и качественно? Что мешает нам поверить в свои силы, когда экономист говорит: «Если есть нация в этом мире, которая может выйти из такого безнадежного и отвратительного состояния, то это мы» (Карен Адонц). Особенно когда была дана последовательность шагов.

Да, мы, армяне, переживаем сегодня национальную и личную трагедию, но мы должны встряхнуться, иначе траур будет вечным, иначе мы потеряем все, иначе мы не сможем достичь наших национальных целей. Мы должны доверять нашему потенциалу, особенно когда тот же эксперт убежден, что «достижение военно-экономического паритета с Турцией для 10 миллионов армян на практике реально» и может дать исключительные результаты. Не будем забывать, что мы живем в кипящем регионе и надо спешить, чтобы приступить к перевооружению и укреплению. И это возможно в случае экономического развития. Это, в свою очередь, возможно, если мы изменим структуру и логику нашей экономики. То есть нам нужен стратегический план - промышленный, а не только коммерческий, туристический и сервисный. Нам необходимо установить требования безопасности и вести экономику в этом направлении. Экономика должна в первую очередь служить проблеме безопасности страны...»

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