ЕРЕВАН, 14 ЯНВАРЯ, Айастани Анрапетутюн / АРМЕНПРЕСС. Недавняя встреча в Москве подтвердила слухи о том, что Азербайджан не хочет возвращать в Армению военнослужащих и мирных жителей, захваченных после боевых действий. Доводы азербайджанского лидера о том, что взятые в заложники после боевых действий являются не военнопленными, а террористами, не укладываются в логику каких-либо международно-правовых норм и здравый смысл. Более того, они полностью противоречат Женевской конвенции об обращении с военнопленными, принятой в 1949 году. Он вступил в силу 12 августа 1950 года.

В частности, Азербайджан нарушает требования статей 118 и 119 Конвенции. Азербайджано-турецкий тандем пытается превратить военнопленных в объект политической торговли и добиться определенных уступок с армянской стороны. Его действия не укладываются в рамки трехстороннего заявления и норм международного права, регулирующих этот вопрос, поэтому армянская сторона должна начать соответствующий процесс в международных правозащитных структурах. Получается, что азербайджано-турецкая пара принуждает армянскую сторону к урегулированию вопроса о военнопленных в рамках нетрехстороннего заявления».

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