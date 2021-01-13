Палата представителей США начала обсуждение резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей Конгресса США приступила в среду к обсуждению инициативы, направленной на то, чтобы подвергнуть американского президента Дональда Трампа процедуре импичмента во второй раз за время его пребывания у власти. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, дебаты по этому вопросу, инициированные Демократической партией и транслирующиеся в прямом эфире новостными телеканалами США, начались в нижней палате Конгресса в районе 09:15 по местному времени.

Выступая на их открытии, председатель процедурного комитета Палаты представителей Джеймс Макговерн (демократ, от штата Массачусетс) выразил мнение, что законодатели обсуждают нынешнюю "историческую меру в действительности на месте преступления". "Нас бы тут [на этом заседании] не было, если бы не президент США [и его действия]", - считает конгрессмен. Он вслед за другими своими однопартийцами обвинил республиканца Трампа в том, что тот спровоцировал "применившую насилие толпу" на вторжение в Капитолий в Вашингтоне 6 января.

В ближайшие часы членам Палаты представителей предстоит обсудить и утвердить правила рассмотрения резолюции об импичменте Трампа. Затем они перейдут к дебатам непосредственно по этому документу.

В минувшую среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили республиканца Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых в том числе погибло несколько человек, ряд чиновников американской администрации подал в отставку. Среди них было в том числе двое министров - транспорта и образования.