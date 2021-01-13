В Великобритании из-за коронавируса впервые умерли более 1,5 тыс. человек за сутки

Число пациентов, умерших в Великобритании за 24 часа от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, составило 1 564, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте правительственной информации.

Днем ранее власти сообщили о выявлении 1 243 летальных исходов. Предыдущий антирекорд - 1 325 смертей - был установлен 8 января. За последнюю неделю число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, выросло на 52% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Всего из-за пандемии в Великобритании умерли 84 767 человек, что является максимальным показателем в Европе.

За последние 24 часа были также выявлены 47,5 тыс. случаев заражения по сравнению с 45,5 тыс. случаев инфицирования, зафиксированными во вторник. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 3,21 млн случаев инфицирования коронавирусом.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка складывается в Великобритании из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным.