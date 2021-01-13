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Гор Баклачян будет назначен членом Дисциплинарной комиссии Следственного комитета

Гор Баклачян будет назначен членом Дисциплинарной комиссии Следственного комитета

Советник министра юстиции Гор Баклачян будет назначен членом Дисциплинарной комиссии Следственного комитета.

Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение включено в повестку дня заседания правительства, которое состоится 14 января.


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