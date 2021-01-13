МИД Арцаха выступило с заявлением в связи с 31-й годовщиной армянских погромов в Баку

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи с 31-й годовщиной армянских погромов в городе Баку. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в заявлении говорится:

“13 января 1990 года - одна из самых трагических дат в истории армянского народа. В этот день в столице Азербайджана, Баку, начались массовые погромы армян, ставшие апогеем целенаправленной политики азербайджанских властей по уничтожению армянского населения бывшей Азербайджанской ССР и его изгнанию со своих исторических земель и мест постоянного проживания, начало которой положила резня армян в Сумгаите в феврале 1988 года.

Бакинские погромы продолжались более недели, в ходе которых под лозунгами «Слава героям Сумгаита!», «Да здравствует Баку без армян!» многочисленные толпы погромщиков врывались в дома армян, грабя, калеча и убивая людей. Существуют многочисленные задокументированные свидетельства о зверствах, совершенных с исключительной жестокостью. Те, кому удалось избежать гибели, подверглись насильственной депортации, которая носила организованный и систематический характер.

Бакинские погромы стали одними из самых кровавых массовых преступлений против армянского населения в череде погромов, депортаций, этнических чисток и других преступлений против человечности, осуществлённых в Азербайджане. В период с 1988-го по 1991 гг. армянское население бывшей Азербайджанской ССР было полностью депортировано, лишились своего автохтонного населения Северный Арцах, Гандзак и целый ряд других территорий. В результате около полумиллиона армян стали беженцами, тысячи погибли.

Человеконенавистническая и геноцидальная политика Баку по отношению к армянскому народу продолжилась и после распада СССР, в 1992-1994 гг., в частности, при оккупации Шаумянского и Мартакертского районов и в селе Марага Республики Арцах, большинство жителей которого было жестоко истреблено.

Многолетнее и последовательное отрицание азербайджанскими властями осуществленных геноцидальных действий с одной стороны, и поощрение подобных преступлений посредством героизации их исполнителей - с другой, стали основной движущей силой в политике Азербайджана, целью которой является уничтожение армян на своей исторической родине и всех следов пребывания армянского народа на исконной территории своего проживания. Эта политика в конечном итоге предопределила широкомасштабную 44-дневную войну против Арцаха, развязанную 27 сентября 2020 года Азербайджаном при поддержке Турции и с участием международных террористов. Вооружённая агрессия сопровождалась многочисленными и систематическими военными преступлениями, включая преднамеренные атаки на мирных жителей и обстрелы жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры с применением запрещённых международными конвенциями видов оружия, жестокие расправы над военнопленными и удерживаемыми гражданскими лицами, бесчеловечное и уничижительное обращение с ними. Причем видеоматериалы таких зверств азербайджанская сторона целенаправленно размещает в социальных сетях.

Сложно себе представить дорогу к миру, пока в азербайджанском обществе продолжают доминировать насаждаемые властями на протяжении многих лет человеконенавистнические идеологии и ценности. Важным шагом в процессе залечивания ран, нанесённых развязанным Азербайджаном кровавым конфликтом, стало бы признание бакинскими властями своей прямой ответственности за совершенные в отношении армянского населения массовые преступления, включая январские погромы 1990 года в Баку, что позволило бы искоренить порожденные армянофобией негативные явления и создать предпосылки для прочного и долгосрочного мира в регионе”.