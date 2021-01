США расширили санкции против Ирана

США внесли в санкционные списки по Ирану двух человек и 16 организаций, еще один человек добавлен туда по обвинениям в терроризме. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится на сайте американского минфина.

В список террористов минфин добавил гражданина Ирака Абдула Азиза аль-Мохаммедави.

В числе попавших под санкции организаций - Iran Combine Manufacturing Co., Quds Razavi Mines Co., Razavi Oil And Gas Development Co., Tadbir Drilling Development Company и другие из разных сфер.