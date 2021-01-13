Папа Римский Франциск вакцинировался от коронавируса препаратом производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила аргентинская газета La Nacion со ссылкой на источники.

Как указывает издание, понтифику ввели первую дозу препарата, вторую он получит через три недели. По информации газеты Il Messaggero, 93-летний Почетный Папа Римский Бенедикт XVI также намерен привиться.

В Ватикане информацию о вакцинации Папы Римского пока официально не подтвердили. В недавнем интервью 84-летний понтифик заявил о своем намерении привиться, поскольку это "моральный долг каждого во имя защиты здоровья и жизни ближнего".

Ранее в среду глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что в Ватикане началась кампания по вакцинации. Под процедуру оборудован холл зала Павла VI, указал он.

Ватиканская дирекция по здравоохранению и гигиене сообщала, что всего заказано 10 тыс. доз вакцин компании Pfizer - BioNTech. За время пандемии в Ватикане были выявлены десятки случаев заражений, в том числе среди швейцарских гвардейцев. Заразились и несколько кардиналов.