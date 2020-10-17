Предстоящие на 14 января мероприятия
18:43, Январь 13, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 19:52 США расширили санкции против Ирана
- 19:41 МИД Арцаха выступило с заявлением относительно нарушения Азербайджаном режима прекращения огня
- 19:17 Папа Римский Франциск вакцинировался от коронавируса
- 18:44 Главы МИД Армении и России обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности
- 18:43 Предстоящие на 14 января мероприятия
- 18:38 Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ ответил на статью Пашиняна о статусе Карабаха
- 18:31 Глава МИД Армении в письме представил генсеку ООН ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
- 17:39 Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов
- 17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-01-21
- 17:25 Азиатские индексы - 13-01-21
- 17:17 Эффективность китайской вакцины в Бразилии оказалась почти на 30% ниже заявленной
- 17:08 Путин информировал Эрдогана об основных итогах встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана
- 16:57 В Арцахе в результате выстрела противника ранен военнослужащий
- 16:44 Министерство ТУ сообщает о возможных отключениях газа и электроэнергии
- 16:44 Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы Агентства США по международному развитию
- 16:43 Несколько футболистов “Лори” покинули команду
- 16:39 В США впервые за 70 лет казнили женщину
- 16:32 Российские миротворцы не имеют сведений о стрельбе из Шуши в направлении одной из армянских позиций
- 16:24 Умер владелец The Daily Telegraph Дэвид Баркли
- 16:10 Возросло желание стать субъектом микропредприятий: минфин оценивает их число выше запланированного
- 15:51 В Госдуме призвали Британию умерить "колонизаторские амбиции" по Крыму
- 15:40 В Китае заявили, что заразность мутировавших штаммов коронавируса усилилась на 10- 70%
- 15:28 Установлен национальный оператор маркировки товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС
- 15:25 Дороги открывать на выгодных условиях: Мехак Апресян о транспортном разблокировании
- 15:22 Сюник - основа нашей государственности, и мы должны принять все меры по обеспечению его безопасности
15:24, 07.01.2021
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16:04, 09.01.2021
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