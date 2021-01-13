МИД представил изменения в правила въезда в Республику Армения

Согласно внесенным в постановление Правительства Республики Армения №1514-Н от 11-го сентября 2020 изменениям, вступившим в силу 12-го января 2021 года, режим карантина на территории Республики Армения, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), продлен до 11-го июля 2021 года.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, снят запрет на въезд на территорию Республики Армения по контрольно-пропускным пунктам сухопутной границы для лиц, не являющихся гражданами Республики Армения, и отныне иностранные граждане могут въезжать в Армению как воздушным, так и наземным путем.

При въезде на территорию Армении по контрольно-пропускным пунктам воздушной и сухопутной границы предъявляется сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР диагностики коронавируса (COVID-19) с максимальным сроком 72-часовой давности. Сертификат должен быть на армянском, русском или английском языках, содержащим все контактные данные осуществившей исследование организации на официальном бланке с именем директора учреждения, имя и фамилию обследованного лица, номер документа, удостоверяющего личность, год рождения, результат исследования, заверенного подписью руководителя и печатью организации.

Инспекционным органом труда и здравоохранения незамедлительно осуществляется медицинский осмотр (дистанционное измерение температуры, внешний осмотр, дополнительный осмотр в случае наличия характерных для вируса клинических симптомов) прибывающего на предмет наличия инфекции или симптомов инфекции, проверяется наличие сертификата.

В случае отсутствия сертификата вышеуказанной формы, прибывающий в аэропорту или пункте пересечения сухопутной границы сдает пробы для исследования и проходит обязательную самоизоляцию до получения отрицательного результата исследования ПЦР.

По результатам обследования, в отношении лица применяется госпитализация, если у последнего наличествуют соответствующие симптомы.

Тест ПЦР и возможное лечение осуществляются за счет прибывающего.