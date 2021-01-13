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Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов

Количество заражений коронавирусом во всем мире превысило 90 миллионов, почти 2 миллиона человек скончались, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, количество заражений во всем мире достигло 90 054 813, скончались 1 945 610 пациентов с коронавирусом,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

За минувшие сутки в мире выявили 546 016 новых случаев COVID-19 и 9 884 летальных исхода.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.


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