Министерство ТУ сообщает о возможных отключениях газа и электроэнергии

Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения сообщает, что в связи с аварийно-восстановительными работами на территории республики 14 января с 07:00 до 07:00 15 января возможно временное отключение газа и электроэнергии. Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило министерство.

“Приносим потребителям свои извинения за причинямые неудобства и заверяем, что предпринимаются все необходимые меры для завершения работ в намеченные сроки”, - говорится в сообщении министерства.