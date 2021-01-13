Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы Агентства США по международному развитию

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул бывшего постоянного представителя США при ООН Саманту Пауэр на пост руководителя Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте переходной команды политика,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

50-летняя Пауэр занимала пост постоянного представителя США при ООН с 2013 по 2017 год. "Пауэр будет сильным голосом для помощи уязвимым, возвещая о начале новой эры человеческого прогресса и развития, а также продвигая американские интересы по всему миру", - приводятся в заявлении слова Байдена.