Несколько футболистов “Лори” покинули команду. Футбольный клуб “Лори” по обоюдному согласию расторг контракты с футболистами Карапетом Манукяном, Алмог Огайо, Айком Саркисяном, Деу Досой, Арсеном Сиукаевым, Павлом Кудряшовым, Аникетом Урой и Наором Абоуди.

Клуб поблагодарил футболистов за проделанную работу и высокий профессионализм, пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

В турнирной таблице Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу лидируют три команды: “Арарат”, “Алашкерт” и “Арарат-Армения”. У команд по 18 очков, у “Лори” - 17. “Ноа” имеет 16 очков, “Урарту” - 15 очков, “Ван” - 10 очков. Аутсайдерами турнирной таблицы являются “Пюник” и “Ширак”, они имеют по 5 очков.