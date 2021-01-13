Российские миротворцы не имеют сведений о стрельбе из Шуши в направлении одной из армянских позиций

Российские миротворцы не располагают информацией о стрельбе ВС Азербайджана из Шуши по армянским позициям. Об этом Арменпресс сообщил представитель группировки российских миротворцев Николай Кручинин.

На вопрос, верны ли сведения, появившиеся в СМИ, что азербайджанцы из Шуши стреляли в направлении одной из позиций Армии обороны Арцаха, Кручинин ответил: “У нас нет такой информации”.

В СМИ появились сведения, что азербайджанцы из Шуши стреляли по одной из позиций Армии обороны Арцаха. Отмечается, что один военнослужащий был ранен, он прооперирован, состояние стабильно тяжелое. Арменпресс пытается уточнить информацию и в Армии обороны Арцаха.