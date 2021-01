Умер владелец The Daily Telegraph Дэвид Баркли

Британский миллиардер и владелец медиахолдинга Telegraph Media Group Дэвид Баркли умер в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph.

Дэвид Баркли вместе со своим братом-близнецом Фредериком в начале 1960-х годов занимались ремонтом помещений, их покупкой и сдачей в аренду. В дальнейшем они сделали состояние в гостиничном бизнесе и розничной торговле. В 2004 году их бизнес-империя расширилась за счет приобретения Telegraph Media Group, куда входят газеты The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph, а также общественно-политический журнал The Spectator,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

The Daily Telegraph была основана в 1855 году. Газета известна своим лояльным отношением к Консервативной партии. После ее приобретения Баркли допустил, что издание может избавиться от репутации рупора консерваторов, однако этого не произошло. Daily Telegraph продолжила быть преданной консервативному курсу. В 2019 году во время выборов лидера Консервативной партии она поддержала кандидатуру Бориса Джонсона, который ранее был ее штатным корреспондентом в Евросоюзе, редактором и колумнистом.