Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что намерение Великобритании финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины является проявлением "колонизаторских амбиций", и призвал не вмешиваться во внутренние дела России.

Ранее на сайте британского правительства появился документ, согласно которому посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Подобные заявления со стороны Великобритании являются проявлением ее колонизаторских амбиций, которые она так и не смогла преодолеть, поэтому пытается вновь реализовать и воплотить на территории других суверенных государств. Им стоит пересмотреть свое поведение и умерить амбиции по навязыванию своих ценностей другим странам. Я считаю, что нашему МИД необходимо отреагировать на вмешательство Великобритании во внутренние дела Российской Федерации", - сказал РИА Новости Шеремет.

При этом, по его словам, если англичане действительно хотят искренне помочь Украине, то финансировать стоит не провокационные проекты, связанные с Крымом, а закупку вакцины от коронавируса для украинского народа, который "брошен своими властями один на один в борьбе с пандемией".