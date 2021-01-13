В Китае заявили, что заразность мутировавших штаммов коронавируса усилилась на 10- 70%

Предварительные исследования появившихся в результате мутаций новых штаммов коронавируса свидетельствуют о том, что их заразность увеличилась на 10-70%. Об этом в среду на пресс-конференции заявил заместитель главы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.

"Последние предварительные исследования мутаций коронавируса свидетельствуют о том, что их заразность возросла. Показатель вторичной очаговости (SAR, частота новых случаев заражения среди лиц, контактировавших с первичными больными) увеличился, рост составил от 10 до 70%. Число случаев заболеваемости в семьях значительно выросло", - указал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Такие штаммы превалируют в Европе, особенно в Великобритании. В этих государствах эпидемиологическая ситуация относительно тяжелая", - сказал эксперт.

В то же время он отметил, что пока нет свидетельств того, что новые штаммы характеризуются более высокой смертностью среди заболевших. "К настоящему времени мы пока не обладаем свидетельствами того, что вирулентность новых штаммов возросла, иными словами, что серьезность течения болезни усилилась", - рассказал Фэн Цзыцзянь.

"Мы также не увидели изменений в антигенных свойствах. То есть ситуаций, когда у людей, у которых были выработаны антитела в результате заражения или вакцинации, была утеряна защита от них [новых штаммов], мы также не смогли зафиксировать", - подчеркнул специалист.