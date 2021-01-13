Дороги открывать на выгодных условиях: Мехак Апресян о транспортном разблокировании

Региональное транспортное разблокирование очень важно для экономики Армении, в частности, для туризма. На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс председатель Армянской федерации туризма Мехак Апресян отметил, что основной проблемой сферы туризма в Армении было транспортное сообщение.

“Границы с двумя из четырех соседей Армении, не имеющей выходя к морю, закрыты, и у нас есть серьезные проблемы с транспортным доступом. С транспортным разблокированием мы сможем иметь связь с миром по всем сухопутным направлениям, это важно и для туризма, и для экономики. Однако нужно помнить одно - открывать дороги надо на выгодных нам условиях. Параллельно мы должны быстро разработать законодательный инструментарий, чтобы пользоваться этим разблокированием”, - сказал Мехак Апресян.

По итогам трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшейся в Москве, принято совместное заявление, касающееся разблокирования всех экономических и транспортных сообщений региона. Будет сформирована рабочая группа, которая до 1-го марта 2021 года представит на утверждение список и график мероприятий по восстановлению и строительству новых объектов транспортных инфраструктур, необходимых для организации, осуществления и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через территорию Азербайджана и Армении, для перевозок, требующих пересечения территорий Азербайджанской Республики и Республики Армения.