Комитет государственных доходов сообщает, что решением правительства Армении установлен национальный оператор маркировки товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС. Как передает Арменпресс, КГД распространил сообщение об этом.

“Решением правительства Республики Армения от 28 декабря 2020 года N 2195-Л установлено, что в соответствии с абзацем 2 пункта 2 решения Совета Евразийской экономической комиссии от 8 августа 2019 года N 72 в рамках Евразийского экономического союза национальными операторами маркировки товаров средствами идентификации считаются выступающие консорциумом ООО “Центр развития перспективных технологий - Армения”, ООО “Центр развития перспективных технологий” и ООО “Аймарк”.

От имени вышеупомянутых юридических субъектов выступает ООО “Центр развития перспективных технологий - Армения” (место нахождения - Республика Армения, г. Ереван, Армения, Аршакуняц 49-22).

Напомним, что в КГД Армении состоялся конкурс по выбору национального оператора маркировки товаров средствами идентификации в рамках Евразийского экономического союза. В итоге победителем было признано ООО “Центр развития перспективных технологий - Армения”.

Отметим, что с 1 июля 2020 года вступил в силу запрет на ввоз на территорию Российской Федерации обуви без маркировки, а с 1 января 2021 года - также и на товары легкой промышленности. Правительство Республики Армения определило национального оператора, ответственного за маркировку в рамках Евразийского экономического союза. Национальный оператор, получив от оператора страны, устанавливающего требование маркировки, коды маркировки, предоставит их хозяйствующим субъектам Республики Армения, а также организует обмен информацией”, - говорится в сообщении.