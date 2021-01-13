Сюник - основа нашей государственности, и мы должны принять все меры по обеспечению его безопасности

На сегодняшнем совещании премьер-министра Никола Пашиняна обсуждалась ситуация, обусловленная изменениями в приграничных районах Сюника, и меры, принятые для обеспечения его безопасности. Об этом Арменпресс сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра. Открывая совещание, премьер-министр Пашинян отметил: “Уважаемые коллеги, наше сегодняшнее совещание посвящено проблемам Сюникской области. В связи с известными событиями приграничная среда Сюника претерпела существенные изменения. Сегодня мы должны обсудить меры, принятые для обеспечения безопасности Республики Армения в Сюникской области, мы должны обсудить проделанную работу, как продолжить эту работу и в каком направлении. Конечно, социально-экономические и коммуникационные вопросы очень важны, экологические вопросы тоже очень важны, у нас есть широкий круг вопросов для обсуждения.

Я неоднократно говорил, что Сюник считаю хребтом нашей государственности, и мы должны принять все меры для обеспечения безопасности Республики Армения именно в Сюнике, не только в Сюнике, но и на всей территории республики, но Сюник в этом отношении имеет особое значение. Также нужно обсудить, какие социальные и экономические программы мы будем реализовывать в общинах, которые получили новый статус приграничных, фактически оказались в статусе приграничных общин. И сегодня мы примем решения, мы достигнем договоренностей, мы согласуем процесс их дальнейшей реализации”. Премьер-министр был проинформирован о процессе решения проблем безопасности дорожного движения в приграничных населенных пунктах Сюник, работе по размещению пограничных пропускных пунктов, о процессе компенсации возможного имущественного ущерба граждан и о других вопросах.

Были обсуждены имеющиеся результаты, возможные решения существующих проблем и дальнейшие действия в направлении улучшения дорожной инфраструктуры, коммуникационных инфраструктур, решения социально-экономических проблем и др.

Премьер-министр Пашинян поручил вовлеченным в процесс ответственным органам продолжить уже предпринимаемые меры, работы по инвентаризации и решению проблем в рамках межведомственной рабочей группы, которая оперативно будет фиксировать все проблемы и давать им решения.