Печально, что в Азербайджане все еще остаются пленные: Генрих Мхитарян

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу и итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян в интервью, данном изданию “La Repubblica” рассказал о последней Арцахской войне.

“Невероятно, что в 21 веке происходит нечто подобное, есть конфликт, который длится 30 лет. Печально, что в Азербайджане все еще есть пленные, которых забрали из своих домов”, - сказал Мхитарян.

Армянский полузащитник в своей речи поблагодарил “Рому” за оказание гуманитарной помощи во время войны. “Важно, чтобы наш голос был услышан миром. Я благодарен Италии за поддержку и за признание независимости Арцаха”, - сказал армянский футболист.

27 сентября Азербайджан при поддержке Турции и наемных террористов развязал войну против Республики Арцах. 10 ноября военные действия были прекращены трехсторонним заявлением, подписанным премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.