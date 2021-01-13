В результате взрыва мины в Мартакерте погиб мирный житель

12 января 2021 года, около 17:50, на участке, называемом “Багер Мартакерта”, по предварительным данным, на мине подорвался житель города Мартакерт М. М. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Следственный комитет Арцаха, добавив, что инцидент произошел во время земляных работ, проводимых на экскаваторе.

“В результате взрыва мины гражданин скончался на месте. По данному факту во втором следственном отделе территориального следственного управления Следственного комитета Республики Арцах подготавливаются материалы”, - говорится в сообщении СК.