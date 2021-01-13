В ближайшие дни в некоторых районах республики ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем

На всей территории Армении днем 13-го и 17-го января ожидается погода без осадков.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

“Сегодня днем, 17-го числа на территории республики ожидается погода без осадков. Вечером 14-го, 16-го января в отдельных районах, 15-го и 18-го в большинстве регионов ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега, в предгорьях и долинах - мокрого снега и дождя.

Температура воздуха сегодня днем, завтра и 15 марта в Араратской долине и в ее предгорной зоне постепенно повысится на 4 - 6 градусов”, - отмечают в центре.

В Ереване днем 13-го января, 16-го и 17-го января ожидается погода без осадков. В вечерние часы 14-го, 15-го и 18-го января время от времени ожидаются осадки.

В Арцахе 13 и 14 января осадков не ожидается.