Арно Бабаджанян - 100: первый концерт года Филармонический оркестр посвящает великому композитору
14:02, 13 Январь, 2021
Национальный филармонический оркестр Армении в рамках цикла концертов камерной музыки ФОА первый концерт 2021 года посвятил 100-летнему юбилею Арно Бабаджаняна.
Как передает Арменпресс, концерт состоится 22 января в концертном зале Арама Хачатуряна.
На нем выступят скрипачка Ануш Никогосян, виолончелист Севак Аванесян и пианист Айк Меликян.
В программе: Шесть картин для фортепиано (1965), Соната для скрипки и фортепиано (1959), Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (1952).
Инициатива реализуется Национальным филармоническим оркестром Армении совместно с Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.
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