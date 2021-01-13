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Арно Бабаджанян - 100: первый концерт года Филармонический оркестр посвящает великому композитору

Арно Бабаджанян - 100: первый концерт года Филармонический оркестр посвящает великому композитору

Национальный филармонический оркестр Армении в рамках цикла концертов камерной музыки ФОА первый концерт 2021 года  посвятил 100-летнему юбилею Арно Бабаджаняна.

Как передает Арменпресс, концерт состоится 22 января в концертном зале Арама Хачатуряна.

На нем выступят скрипачка Ануш Никогосян, виолончелист Севак Аванесян и пианист Айк Меликян.

В программе: Шесть картин для фортепиано (1965), Соната для скрипки и фортепиано (1959), Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (1952).

Инициатива реализуется Национальным филармоническим оркестром Армении совместно с Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.


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