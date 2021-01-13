Комиссия НС отложила обсуждение Закона “О высшем образовании и науке”

Постоянная комиссия Национального собрания по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта отложила обсуждение проекта Закона “О высшем образовании и науке” и пакета смежных законов.

Как передает Арменпресс, обсуждение было отложено на основании отсутствия основного докладчика-министра образования, науки, культуры и спорта Ваграма Думаняна.

“Мы должны были обсудить проект закона "О высшем образовании и науке" и пакет смежных законов, но между г-ном Думаняном и мной достигнуто соглашение о переносе обсуждения вопроса еще на 3 недели, поскольку комиссия и министерство пока проводят работу над этим проектом. На основании отсутствия основного докладчика я попросил, чтобы проект закона был включен в повестку следующего заседания комиссии” , - сказал председатель комиссии Мхитар Айрапетян. Он добавил, что по этому вопросу нет необходимости в излишней поспешности.