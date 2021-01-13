Генпрокуроры Армении и России обсудили вопросы сотрудничества в области экстрадиции

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян, находящийся с рабочим визитом в РФ, встретился с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

Генеральные прокуроры Армении и России выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества, существующим между возглавляемыми ими структурами, и выразили готовность углубить его в соответствии с духом дружбы и стратегического союзничества между двумя государствами.

Было отмечено, что действующая договорно-правовая база создает необходимые условия для повышения эффективности совместной борьбы с международной преступностью и защиты прав своих граждан в странах этих странах.

Генпрокуроры обсудили вопросы сотрудничества в сфере экстрадиции, а также широкий круг вопросов правовой взаимопомощи, представляющих взаимный интерес.

В ходе обсуждения Артур Давтян обратился к возможности исключения незаконных розысков на территории СНГ, объявленных вследствие необоснованных уголовных преследований, возбужденных компетентными органами Азербайджанской Республики в отношении бывших и нынешних должностных лиц Армении.

Генеральный прокурор Армении подчеркнул, что, несмотря на то, что Армия обороны Арцаха продолжает свои функции по обеспечению безопасности арцахских армян, дислокация российских миротворческих сил существенно повысила гарантии безопасности, создала основы для укрепления стабильности на линии соприкосновения.

По итогам встречи Артур Давтян и Игорь Краснов подписали соглашение о сотрудничестве. Программа сотрудничества, предполагает совместные работы, обмен опытом в ряде сфер прокурорского надзора.

За вклад в дело укрепления законности и международного сотрудничества генеральный прокурор Армении Артур Давтян Игорем Красновым был награжден Почетной грамотой генерального прокурора РФ.