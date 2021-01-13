Фракция “Мой шаг” на пост члена ВСС выдвинет кандидатуру Гагика Джангиряна

Фракция Национального собрания “Мой шаг” на должность члена Высшего судебного совета выдвинет кандидатуру бывшего военного прокурора Гагика Джангиряна. Как передает Арменпресс, об этом журналистам сообщил сам Джангирян.

“Я согласился быть кандидатом фракции Национального собрания с численным большинством, но я не занимаю политической должности, не становлюсь членом политической команды. Я иду на профессиональную работу”, - сказал Джангирян.

Для избрания на пост члена ВСС кандидату нужно будет получить более 3/5 голосов депутатов Национального собрания.