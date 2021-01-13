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В Сирии заявили о новых авиаударах Израиля

В Сирии заявили о новых авиаударах Израиля

 Израиль в ночь на среду нанес авиаудары по юго-востоку Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает гостелевидение Арабской республики.

"Израиль атаковал районы в Дейр-эз-Зоре и Аль-Букемале", - передает телеканал Ikhbariya.

В свою очередь радиостанция Sham FM сообщила, что на западе и востоке провинции Дейр-эз-Зор одновременно были слышны несколько взрывов. Сведений о пострадавших или ущербе пока нет.

Израильские военные не раз обстреливали территорию Сирии, объясняя это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.


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