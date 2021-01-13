Время в Ереване: 11:07:36,   13 Январь

Азербайджан продолжает грубо нарушать международное гуманитарное право: Артак Бегларян

Азербайджан продолжает грубо нарушать международное гуманитарное право: Артак Бегларян

Азербайджан продолжает грубо нарушать международное гуманитарное право, спекулируя проблемой пленных военнопленных и гражданских лиц.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал руководитель аппарата президента Республики Арцах Артак Бегларян.

“Много военнопленных и гражданских лиц, захваченных во время войны, 64 военнопленных и несколько гражданских лиц,  захваченных в послевоенный период, в Азербайджане заключены в тюрьмы без официального подтверждения Красного Креста и российских посредников”, - написал Бегларян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации