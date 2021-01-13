Азербайджан продолжает грубо нарушать международное гуманитарное право: Артак Бегларян

Азербайджан продолжает грубо нарушать международное гуманитарное право, спекулируя проблемой пленных военнопленных и гражданских лиц.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал руководитель аппарата президента Республики Арцах Артак Бегларян.

“Много военнопленных и гражданских лиц, захваченных во время войны, 64 военнопленных и несколько гражданских лиц, захваченных в послевоенный период, в Азербайджане заключены в тюрьмы без официального подтверждения Красного Креста и российских посредников”, - написал Бегларян.