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Первый энергоблок БелАЭС вывели на 100-процентную мощность

Первый энергоблок БелАЭС вывели на 100-процентную мощность

Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на 100-процентную мощность. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"12 января в 19:57 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности, - говорится в сообщении ведомства. - Тепловая мощность блока составляет 3 200 МВт, электрическая мощность - 1 170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания".


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