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Президент РАН назвал разработку вакцины "Спутник V" мировой сенсацией

Президент РАН назвал разработку вакцины "Спутник V" мировой сенсацией

 Разработка вакцины против коронавирусной инфекции является не единственным достижением отечественных ученых, есть прорывные исследования и в других сферах, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

"Наши вакцины против коронавируса. Это самый настоящий мировой уровень. Они стали сенсацией для всего мира, кто-то тут же стал высказывать сомнения, что и понятно - конкуренция жесточайшая. Помимо вакцин у нас есть и другие серьезные достижения", - сказал Сергеев, отвечая на вопрос издания, каковы достижения российской науки на мировом уровне.

Также, по словам президента РАН, "прорывом для мировой астрофизики стали результаты космической обсерватории "Спектр-РГ"", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он отметил, что "еще одно недавнее выдающееся достижение нашей науки - лекарство от болезни Бехтерева, хронического системного аутоиммунного заболевания суставов".

"Ученые нашли, какие именно клетки собственного иммунитета убивают организм хозяина, и создали против них вещество с направленным действием. Это важнейшее исследование связано не только с болезнью Бехтерева, его значение намного шире. Речь идет о так называемых нейтрализующих антителах, которые могут применяться для лечения самых разных аутоиммунных заболеваний, когда иммунные клетки организма начинают атаковать здоровые клетки", - заявил глава РАН.

При этом он уточнил, что "нейтрализующие антитела могут применяться и для лечения ковида".

"У нас начинаются клинические испытания антитела, нейтрализующего SARS-CoV-2. Оно разработано учеными РАН совместно с китайскими коллегами", - сказал Сергеев.


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