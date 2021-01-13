Время в Ереване: 11:07:36,   13 Январь

В Арцахе по причине болезни скончался военнослужащий

В Арцахе по причине болезни скончался военнослужащий

12-го января, около 18:25, по причине болезни (начальная сердечно-легочная недостаточность) скончался военнослужащий одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированных в восточном направлении, Радик Эдгарович Татосян 2002 г. р. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

“Для выяснения подробностей произошедшего ведется следствие. Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего”, - говорится в сообщении МО Республики Арцах.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации