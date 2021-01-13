В Арцахе по причине болезни скончался военнослужащий

12-го января, около 18:25, по причине болезни (начальная сердечно-легочная недостаточность) скончался военнослужащий одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированных в восточном направлении, Радик Эдгарович Татосян 2002 г. р. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

“Для выяснения подробностей произошедшего ведется следствие. Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего”, - говорится в сообщении МО Республики Арцах.