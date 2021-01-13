Азербайджан в Арцахе продолжает политику этнических чисток и деарменизации: МИД Республики Армения

Министерство иностранных дел Республики Армения по случаю 31-й годовщины антиармянских погромов в Баку распространило заявление. Арменпресс представляет заявление МИД Армении. “31 год назад международное сообщество стало свидетелем еще одного преступления, совершенного в Азербайджане против армянского народа. Резня и массовые депортации армянского населения, составляющие основу мультикультурного образа Баку, в течение нескольких дней проводились в азербайджанской столице с особой жестокостью. Сотни убитых, искалеченных, пропавших без вести, десятки тысяч беженцев. Антиармянские погромы в январе 1990 г. в Баку положили конец процессу изгнания армян из Азербайджана.

Антиармянская политика властей Азербайджана была направлена не только на армянское население, веками проживавшее в Баку, но и на армянское историческое и культурное наследие города. На сегодняшний день организаторы и исполнители бакинской резни, которых продолжают прославлять как героев, не привлечены к ответственности. Более того, и по сей день Азербайджан продолжает политику этнической чистки и полной депортации армян с территорий Арцаха, оказавшихся под оккупацией Азербайджана, осуществляя ее посредством массовых военных преступлений и этнических чисток. Ярким свидетельством последнего является полное выселение армян с оккупированных Азербайджаном территорий Арцаха, которое было осуществлено путем этнической чистки и массовых военных преступлений.

Сегодня отдавая дань уважения памяти невинных жертв антиармянских погромов в Баку, мы еще раз подчеркиваем единое обязательство Республики Армения, Республики Арцах и всего армянства по всему миру гарантировать право армянского народа на своей родине жить свободно, безопасно и достойно”.