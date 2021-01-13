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На участках Физули, Джабраил и Арцах-Сюникская область обнаружены останки 7 погибших военнослужащих

На участках Физули, Джабраил и Арцах-Сюникская область обнаружены останки 7 погибших военнослужащих

На участках Физули, Джабраил и Арцах-Сюникская область обнаружены останки еще 7 погибших военнослужащих.

Об этом Арменпресс сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

“Число погибших военнослужащих и гражданских лиц, обнаруженных по сей день на участках боевых действий, составляет 1 229 человек. Сегодня поисковые работы ведутся на участках Каринтага, Матагиса и Талиша” - сообщил Тадевосян.


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