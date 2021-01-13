В Арцах возвратились более 48 000 жителей

В сопровождении российских миротворческих сил и военной полиции за сутки в Арцах возвратились 146 человек, которым ранее вследствие боевых действий пришлось покинуть свои дома. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ.

“В общей сложности в Арцах возвратились 48 840 человек”, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе дислоцирован контингент российских миротворцев. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.