В Мартакерте, Мартунинском и Аскеранском районах будут обезвреживаться неразорвавшиеся боеприпасы

В Мартакерте и в прилегающих населенных пунктах, на территориях общин Ашан-Нор, Шен-Хац Мартунинского района, а также Айгестан и Хнацах Аскеранского района 13 января планируется обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе ГСЧС Арцаха.

“Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что сегодня, в течение дня, на территории общин Ашан, Нор Шен, Хацц Мартунинского района, а также общин Айгестан и Хнацах Аскеранского района планируется обезвреживание неразорвавшихся и представляющих опасность боеприпасов. При звуках взрывов просим не беспокоиться”, - говорится в сообщении ГСЧС.

ГСЧС еще раз призывает: при обнаружении незнакомых предметов или оружия и боеприпасов незамедлительно звонить в Центр кризисного управления службы по номерам 911, 101, 112.