В медучреждениях Армении перемещенные арцахцы пользуются бесплатными медицинскими услугами

Лица, пострадавшие в результате боевых действий в 44-дневной Арцахской войне и перемещенные из своих мест проживания в медучреждениях Республики Армения, пользуются гарантированными государством бесплатными и льготными услугами медицинской помощи. Об этом Арменпресс сообщила начальник отдела политики больничной медицинской помощи Министерства здравоохранения Армении Лиана Барсегян.

“Согласно дополнениям к решению правительства Республики Армения от 2004 года, бесплатные медицинские услуги включают также и внебольничные услуги. В Армении, в местах своего проживания, арцахцы могут зарегистрироваться в предпочитаемом амбулаторном поликлиническом учреждении и под контролем семейного врача, пользоваться всеми внебольничными услугами, включая и дорогие диагностические исследования. Бесплатные больничные услуги заключают в себе новейшие и дорогие технологии, операции на сердце, желчном пузыре, нейрохирургию и офтальмологию и т. д. При этом в числе бесплатных услуг как оперативная, так и послеоперационная, реабилитационная и медицинская помощь по уходу.

Согласно решению правительства Армении, утвержден порядок предоставления услуг по новейшим дорогим технологиям, где перечисляется перечень предоставляемых услуг. Другие услуги вне этого порядка предоставления услуг предоставляются на платной основе. Перемещенные арцахцы могут обратиться в любое медучреждение, где есть соответствующий государственный заказ”, - пояснила ответственный работник Министерства здравоохранения Армении.