Центральный банк Армении проведет операции на валютном рынке
10:26, 13 Январь, 2021
Для обеспечения нормальной деятельности финансовых рынков Республики Армения Центральный банк проведет операции на валютном рынке Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба ЦБ Армении.
“Центральный банк Армении продолжает проводить мониторинг финансовых рынков и в случае необходимости применит все имеющиеся инструменты, гарантирующие ценовую и финансовую стабильность”, - говорится в сообщении ЦБ.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен