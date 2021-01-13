Центральный банк Армении проведет операции на валютном рынке

Для обеспечения нормальной деятельности финансовых рынков Республики Армения Центральный банк проведет операции на валютном рынке Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба ЦБ Армении.

“Центральный банк Армении продолжает проводить мониторинг финансовых рынков и в случае необходимости применит все имеющиеся инструменты, гарантирующие ценовую и финансовую стабильность”, - говорится в сообщении ЦБ.