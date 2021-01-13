Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил об уходе в отставку
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил об уходе в отставку на фоне коррупционного скандала, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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