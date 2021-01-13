Новая униформа, система GPS, камера: в Ереване до конца января появятся 30 новых микроавтобусов

Первая партия из 100 малогабаритных автобусов, приобретенных на средства бюджета мэрии Еревана, будет введена в эксплуатацию до конца января.

Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“Эти маршруты раньше были действующими, были довольно активными и оживленными, однако по каким-то причинам перестали эксплуатироваться частным сектором. Они начнут действовать с некоторыми изменениями. На данный момент ведутся подготовительные работы, автобусы оборудуются системами GPS и видеокамерами, идут работы и по внешнему оформлению”, - отметил Карапетян.

Отвечая на вопрос о водителях, пресс-секретарь мэрии подчеркнул, что они будут носить униформу.

Карапетян сказал, что будет три маршрута, в ближайшее время объявят начало их эксплуатации, идут процессы, связанные с оформлением документов.

Первый маршрут будет обслуживать участок от квартала Чарбах административного района Шенгавит до квартала Царав Ахбюр административного района Аван. Второй - Юго-западный квартал свяжет с территорией, прилегающей к 8-ой больнице в административном районе Канакер-Зейтун.

“Этот участок дороги очень востребован, студенты довольно часто пользуются этим маршрутом. Третья линия соединит район под названием “Хопан” административного района Ачапняк с административным районом Норк-Мараш. Все 3 линии будут проходить через территорию административного района Кентрон”, - сказал Карапетян и добавил, что из 100 ввезенных автобусов 40 ведут на улицы во второй партии, а 30 - в третьей. По словам пресс-секретаря мэрии, они начнут эксплуатироваться в течение 1-2 месяцев.

Пресс-секретарь мэрии также подчеркнул, что объявлен тендер на закупку 160 автобусов среднего класса (8,5 м), и есть определенная вероятность того, что эта цифра может возрасти. В процессе также и закупка 12-метровых 100 автобусов, финансируемая ЕБРР, который не состоялась в 2020 году.

Карапетян подчеркнул, что изменений в тарифе не будет, на начальном этапе все останется по-прежнему.

“Через некоторое время будет создана единая электронная система оплаты”, - сказал Карапетян.

ЗАО “Ереванский автобус”, подведомственное мэрии, набирает водителей класса “D” с соответствующим опытом.

По словам Карапетяна, водители, работающие в новой транспортной системе, должны иметь надлежащий внешний вид, а также и другие качества, необходимые для обслуживания пассажиров.

Лилит Демурян.