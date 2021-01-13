В рамках 1/8 финала Кубка Италии “Милан” встречался с “Торино”.

Как передает Арменпресс, в основное время матча, состоявшемся на стадионе Стефано Пиоли в Милане, голов не было забито. В дополнительное время также ни одной из команд не удалось забить гола и определяющими стали послематчевые пенальти, где более точными оказались футболисты “Милана”. Итог матча - 5:4.

“Милан” вышел в четвертьфинал Кубка Италии.