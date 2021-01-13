“Атлетико” одержал победу над “Севильей”: команда Диего Симеоне лидирует в Ла Лиге

В перенесенном матче стартового тура чемпионата Испании мадридский “Атлетико” принимал “Севилью”.

Как передает Арменпресс, через 17 минут после начала матча “атлетам” удалось открыть счет. Отличился Анхель Корреа. Во втором тайме преимущество “Атлетико” удвоил Сауль Ньигес. Матч “Атлетико” - “Севилья” завершился со счетом - 2:0. После этой победы “Атлетико” единолично лидирует в турнирной таблице Ла Лиги и имеет в своем активе 41 очко. На втором месте “Реал” с 37 очками. “Севилья” - 6-я в турнирной таблице.