Конгрессмены США призвали вице-президента отстранить Трампа от власти

Палата представителей Конгресса США во вторник поддержала резолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу отстранить американского лидера Дональда Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Инициативу поддержали 223 конгрессмена (среди них лишь один республиканец), против высказались 205 республиканцев.

Спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) неоднократно призывала Пенса отреагировать в течение 24 часов после одобрения этой резолюции. Однако вице-президент заявил о своем отказе незадолго до начала голосования по инициативе.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.