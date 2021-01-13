Время в Ереване: 11:07:36,   13 Январь

Из-за угрозы схода лавин закрыта дорога Степанцминда-Ларс

Из-за угрозы схода лавин закрыта дорога Степанцминда-Ларс

Вследствие погодных условий на территории Армении есть закрытые автодороги. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс из-за угрозы схода лавин закрыта для всех видов автотранспорта.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации