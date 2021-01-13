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“Манчестер Юнайтед” одержал победу над “Бернли” и пока лидирует в Премьер-лиге

“Манчестер Юнайтед” одержал победу над “Бернли” и пока лидирует в Премьер-лиге

В отложенном еще в первом туре чемпионата Англии по футболу матче “Бернли” - “Манчестер Юнайтед” преимущество было на стороне “красных дьяволов”.

Как передает Арменпресс, “Манчестер Юнайтед” на выезде победил с минимальным счетом. На 71-й минуте матча автором гола стал Поль Погба. После этой победы “Манчестер Юнайтед” с 36 очками лидирует в турнирной таблице Премира-лигы. На втором месте “Ливерпуль” с 33 очками.

Состоялся еще один матч 18-го тура, “Вулверхэмтон” дома уступил “Эвертону” со счетом 1:2. В турнирной таблице “Вулверхэмтон” - 14-й,  “Эвертон” - 4-й.


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