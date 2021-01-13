Газета “Айастани Анрапетутюн”: В Армении нет больших рисков дефолта

“Согласно оценкам самых различных международных экспертных и профессиональных кругов, 2021 г. для мировой экономики может стать годом долгового кризиса. В 2020 году пандемия COVID-19 обострила проблему государственного долга многих стран мира, она также стала рекордной по количеству дефолтов государств. В интервью, данном “Айастани Анрапетутюн” экономист, эксперт по управлению, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой управления международного научно-образовательного центра НАН Армении Карен Саргсян подчеркнул:

- Конечно, в настоящее время в Армении пока нет высокого риска дефолта, учитывая также и то обстоятельство, что средний срок госдолга достаточно велик. Однако, с другой стороны, потребуются крупные финансовые вливания для вывода экономики из кризиса, что неизбежно приведет к дальнейшему росту государственного долга. Любой экономике довольно сложно выжить в сочетании таких экономических и финансовых кризисов, которые сопровождаются повсеместным снижением совокупного спроса. Восстановление экономики без возрождения последнего будет крайне трудным. Снижение доходов, резкий рост безработицы, существенный спад производства и сокращение налоговой базы приводят к сокращению доходов государства, и фактически получается замкнутая цепочка. Чтобы выйти из этой ситуации, необходимо, прежде всего, чтобы государство инвестировало привлеченные средства исключительно в экономику на цели программ поддержки, развития инфраструктуры, эксплуатации новых производственных мощностей. То есть такие сферы, за счет которых в ближайшие годы можно будет генерировать рост. В противном случае, если полученные заемные средства и дальше будут расходоваться неэффективно, не исключено, что в ближайшие годы нам грозит серьезная опасность дефолта, как это и произошло в ряде стран.

Кризисы – это также новые возможности, особенно для тех, кто развивается, каким будет наш путь…”.

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